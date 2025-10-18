رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به نقش محوری سردار افشار در تأسیس بسیج و گسترش آن در تمام عرصه‌ها، او را نمونه‌ای بی‌بدیل از منتظران شهادت خواند و گفت: این فرمانده بزرگ تا آخرین روزهای حیات، در مسیر خدمت گام برمی‌داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ، با اشاره به خصوصیات اخلاقی سردار «علیرضا افشار» اظهار داشت: او از مصادیق واقعی کسانی بود که در انتظار شهادت به سر می‌برند. قرآن می‌فرماید که «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» و سردار افشار واقعاً از مصادیق «وَ مَن یَنتَظِر» بود؛ یعنی انسانی صادق در وعده و پیمان به شمار می‌رفت.

سردار احمدی‌مقدم با اشاره به سوابق درخشان سردار افشار افزود: ایشان از ابتدای انقلاب اسلامی، از مؤسسان جهاد سازندگی در کشور بود و برکات زیادی از خود به جای گذاشت. پس از آن، به‌عنوان رئیس ستاد سپاه در بیشتر دوران دفاع مقدس خدمت کرد و می‌توان گفت که مؤسس نیروی مقاومت بسیج نیز بود؛ همچنان‌که اولین حکم مربوط به بسیج در آغاز دوره رهبری معظم انقلاب اسلامی به نام سردار افشار صادر شد.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: گسترش بسیج از یک نهاد صرفاً دفاعی در دوران جنگ به تشکلی فراگیر در تمام عرصه‌ها، از ابتکارات و تلاش‌های سردار افشار بود. پس از آن نیز در مسئولیت‌های مختلف، از جمله در وزارت کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح، همواره منشأ اثر بود و با وجود بازنشستگی، تا آخرین روزهای حیات خویش از تلاش دست برنداشت.

وی سردار افشار را فردی متواضع، زاهد، بی‌آلایش و بی‌ادعا برشمرد و گفت: سردار افشار مؤسس اندیشکده امام علی (ع) بود که نخبگان دوران دفاع مقدس را گرد هم جمع کرد و پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای ارزشمندی را برای دستگاه‌های مختلف، از جمله دولت‌های سیزدهم و چهاردهم انجام می‌داد. از آنجا که این اندیشکده تحت مسئولیت بنده در دانشگاه عالی دفاع ملی فعال بود، شاهد بودم که ایشان با وجود سن بالا هرگز از تلاش دست برنداشت و همواره در حال خدمت بود.