آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای بن‌بید دشتی

با حضور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای محروم بن‌بید از توابع شهرستان دشتی به طول ۲۹ کیلومتر آغاز شد.