بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، با هدف توسعه زیرساختهای عمرانی و بهبود مسیرهای ارتباطی در مناطق محروم استان بوشهر، عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای بنبید در شهرستان دشتی با همکاری وزارت نفت و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آغاز شد.
در این مراسم که با حضور پیمان ایمانی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار دشتی برگزار شد، این طرح به عنوان گامی در جهت آسانسازی دسترسی مردم منطقه و همچنین پشتیبانی از فعالیتهای توسعهای صنعت گاز اعلام شد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حاشیه این مراسم با تأکید بر مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در قبال جوامع محلی، گفت: در کنار توسعه میادین گازی، خدمترسانی به مردم و گشایش مسیرهای محروم از اولویتهای این شرکت است و امیدواریم اهالی روستای بنبید نیز از این پروژه بهرهمند شوند.
پیمان ایمانی افزود: طول مسیر جاده ۲۹ کیلومتر و فاصله تا روستا حدود ۵.۵ کیلومتر است و شامل ساخت ۹ دستگاه پل بتنی، انجام ۱۵۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، سنگکنی و نخالهبرداری است که با توجه به شرایط سخت جغرافیایی منطقه، اجرای این طرح با همت گروههای مهندسی و پیمانکاران داخلی در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یادآور شد: در کنار اجرای فعالیتهای فنی و حفاری، تلاش داریم طرحهای عمرانی نظیر راه روستای بنبید نیز بهعنوان خدمتی ماندگار برای مردم منطقه انجام شود.
وی گفت: طرح توسعه میدان گازی خارتنگ در دو مرحله طراحی شده است؛ مرحله نخست با حفاری هشت حلقه چاه و هدف تولید روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز اجرا میشود و مرحله دوم پس از تحلیل دادههای مرلح اول و با مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا خواهد رسید.
ایمانی گفت: این چاه، دورافتادهترین موقعیت در فاز نخست میدان گازی خارتنگ است که در فاصله ۲۴ کیلومتری از ابتدای میدان قرار دارد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تا دو ماه آینده میدان گازی پارس شمالی در قالب طرح فرزاد A و B در حوزه دشتی و تنگستان راه اندازی میشود.
فرماندار دشتی هم گفت: برای اجرای راه دسترسی به روستای بنبید دشتی، سهمیه قیر شهرستان به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.