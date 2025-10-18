مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، بعد از ظهر امروز در بخش آقایان رشته های نغماتی، ۶ دعاخوان و ۱۳ گروه همخوانی و همسرایی برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، رقابت‌های رشته‌های نغمات دینی بخش آقایان در روز نخست مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم که در سنندج برگزار می‌شود، بعد از ظهر امروز شنبه ۲۶ مهر با اجرای شش دعاخوان و ۱۳ گروه همخوانی و همسرایی پیگیری خواهد شد.

براین اساس از ساعت ۱۴:۳۰ در بخش دعاخوانی، سیدمصطفی موسوی از بوشهر، سیدروح‌الله هاشمی از گلستان، عمار قلی‌پور از آذربایجان غربی، سجاد براتی‌بنی از چهارمحال و بختیاری، صفی‌الله توفیق‌زاده از فارس و رضا کاکاوند از مرکزی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین گروه‌های همخوانی قرآن و همسرایی که در نخستین روز از رقابت‌ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد عبارتند از گروه های؛ «مسک»، «ثقلین» و «ملکوت» از اصفهان، «اسراء» و «بشارت» از مازندران، «سلسلة‌الذهب» از خراسان رضوی، «طه» از آذربایجان شرقی، «الوارثین» از یزد، «المختار» و «اثنی عشر» از خوزستان، «الغدیر» از بوشهر، «تبیان» از تهران و «بقیة‌الله» از قم.

گفتنی است: افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، صبح امروز شنبه ۲۶ مهرماه در سنندج برگزار شد و بخش نغماتی دوشنبه طی مراسمی و با اعلام نفرات برتر به پایان می‌رسد. بخش آوایی شامل قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ از سه‌شنبه تا ۵ آبان ماه ادامه دارد.