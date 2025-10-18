پخش زنده
جوان کشتی گیر لارستانی نشان طلای پیکارهای کشتی ساحلی کارگران کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات ورزش کارگری فارس گفت: محمدرضا عسکرپور در ترکیب تیم کشتی ساحلی استان فارس به رقابتهای قهرمانی کارگران کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی اعزام شد و در این رقابتها پس از شکست کشتی گیرانی از استانهای البرز، کرمانشاه، گلستان، گیلان الف و تهران، به دیدار فینال راه یافت.
محمد باقری افزود: این کشتی گیر لارستانی در دیدار فینال حریف سرسخت مازندرانی را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد و مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به منظور اعزام به مسابقات جهانی را کسب کرد.
باقری با بیان اینکه عسکرپور، تک مدال تیم استان فارس را در این پیکارها به دست آوردهاست، افزود: رقابتهای کشتی ساحلی کارگران کشور ۲۴ مهرماه در شهرستان لنگرود استان گیلان برگزار شد.
رئیس هیات ورزش کارگری استان فارس در پایان گفت: پارسال ، محمدرضا عسکرپ نشان طلای مسابقات کشتی ساحلی کارگران کشور و مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب کرد، اما به دلیل صادر نشدن ویزا به پیکارهای جهانی یونان اعزام نشد و این رقابتها را از دست داد.