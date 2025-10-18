بازدید نمایندگان فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی از ایران
بازدید نمایندگان فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی از امکانات ورزشی کشورمان بخشی از آنچه در ایران انجام شده را نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با درخواست رسمی ایران برای میزبانی هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹، هیئت بازرسان و نمایندگان فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی (ISSA) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به تهران سفر کرده و از زیرساختهای ورزش ایران بازدید کردند. این سفر تنها یک رویداد تشریفاتی نبود بلکه نقطه عطف حیاتی برای سنجش و معرفی پتانسیلهای زیرساختی ورزش ایران محسوب میشد.
بعد از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین تصویرسازی نادرست از شرایط ایران در رسانههای غربی، اهمیت این سفر بیش از گذشته بود. تمجید ناظران از امکاناتی، چون زیرساختهای فدراسیونهای کشتی، تکواندو، تیراندازی، تیراندازی با کمان، وزنه برداری، یک مجموعه بزرگ خصوصی در ایران و ... پیام مهمی را به جامعه بینالمللی ورزش منتقل کرد. این پیام حتی اگر با میزبانی کشورمان همراه نباشد هم باعث تغییر نگاهها خواهد شد. بازدید هیئت ISSA، بهویژه توجه آنها به موارد ذکر شده نقش مهمی در تغییر دیدگاههای قبلی در مورد زیر ساختهای ورزش ایران داشت.
سالها، تصویر غالب از زیرساختهای ورزشی ایران در مجامع بینالمللی، محدود به ورزشگاههای قدیمی و بعضاً فرسوده است، اما پروژههایی که به آنها اشاره شد نشان میدهد در برخی رشتهها و زمینهها کارهای زیربنایی خوبی صورت گرفته است. هر چند مشکلات زیادی وجود دارد از جمله در ورزشگاههای محل برگزاری فوتبال، اما در کنار این مشکلات نباید از اقدامات صورت گرفته غافل شد.
حضور هیئت اعزامی از فدراسیون بازیهای کشورهای اسلامی و تأکید آنها بر کیفیت زیرساختها، بهویژه در رشتههایی مانند کشتی و تکواندو که ایران در جهان حرف برای گفتن دارد، نشان داد که کشورمان در گام اول با بیان درخواست میزبانی توانسته نقاط قوت نهفته خود را بهخوبی در معرض دید قرار داده و حتی اگر میزبانی بازیهای ۲۰۲۹ سهم ایران نشود، میتواند ما را به آینده امیدوار کند.
ازبکستان و مالزی رقبای ایران برای کسب میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹ به شمار میروند.