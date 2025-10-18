چهار هزار و ۶۴۳ پالت مژه مصنوعی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد ریال در مشهد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اقدامی مشترک، بازرسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان و پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، با کار اطلاعاتی از فعالیت یک مجموعه قاچاق کالای آرایشی و بهداشتی مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

بخشعلی بیاتی قله زو اظهار کرد: بازرسان ضمن شناسایی محل دپوی کالای آرایشی وبهداشتی قاچاق، طی هماهنگی قضایی با تشکیل اکیپی به محل اعزام شدند و از محل دپو و نگهداری، مژه مصنوعی چشم به ارزش تقریبی بیش از ۱۸ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف کردند.

وی اضافه کرد: کالا‌های کشف شده به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل و پرونده تخلف مالک تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ارسال شد.

بیاتی قله‌زو از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و اطلاع از مراکز نگهداری کالای قاچاق و یا هر نوع تخلف اقتصادی موارد را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن وتجارت اطلاع‌رسانی کرده تا بازرسان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.