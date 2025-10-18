عملیات اجرایی قطعه دوم باند دوم محور بردسکن به خلیل‌آباد با حضور ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون برنامه‌ریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی در این مراسم گفت: اعتبار طرح قطعه دوم محور بردسکن – خلیل‌آباد به طول هفده و نیم کیلومتر از ۶۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر شده است.

وی افزود: برای تکمیل این قطعه، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس، تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، دو بانده شدن محور سه‌راهی شادمهر تا بردسکن، انابد و درونه را از مطالبات اصلی مردم منطقه دانست و گفت:اقدامات انجام‌شده در سال جاری برای دو بانده کردن این محور، با مجموع فعالیت‌های ۲۰ سال گذشته برابری می‌کند.

وی عدالت در دسترسی را شعار وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: شاخص اصلی ما در تخصیص اعتبارات، میزان تردد و حادثه‌خیز بودن جاده‌هاست.

مهندس وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم باند دوم محور بردسکن – خلیل‌آباد، گفت : طول شبکه بزرگراهی استان خراسان رضوی ۲ هزار و ۴۷۰ کیلومتر است که از این میزان، هزار و ۱۹۱ کیلومتر زیر بار تردد قرار دارد و همچنین ۴۶۰ کیلومتر دیگر در قالب طرحهای ساخت باند دوم در دست اجراست.