با ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار
آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم باند دوم محور بردسکن – خلیلآباد
عملیات اجرایی قطعه دوم باند دوم محور بردسکن به خلیلآباد با حضور ارجائی، معاون برنامهریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، معاون برنامهریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی در این مراسم گفت: اعتبار طرح قطعه دوم محور بردسکن – خلیلآباد به طول هفده و نیم کیلومتر از ۶۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر شده است.
وی افزود: برای تکمیل این قطعه، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با پیگیریهای نماینده مردم در مجلس، تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، دو بانده شدن محور سهراهی شادمهر تا بردسکن، انابد و درونه را از مطالبات اصلی مردم منطقه دانست و گفت:اقدامات انجامشده در سال جاری برای دو بانده کردن این محور، با مجموع فعالیتهای ۲۰ سال گذشته برابری میکند.
وی عدالت در دسترسی را شعار وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: شاخص اصلی ما در تخصیص اعتبارات، میزان تردد و حادثهخیز بودن جادههاست.
مهندس وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم باند دوم محور بردسکن – خلیلآباد، گفت : طول شبکه بزرگراهی استان خراسان رضوی ۲ هزار و ۴۷۰ کیلومتر است که از این میزان، هزار و ۱۹۱ کیلومتر زیر بار تردد قرار دارد و همچنین ۴۶۰ کیلومتر دیگر در قالب طرحهای ساخت باند دوم در دست اجراست.
حجتالاسلام جواد نیک بین، نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه،نیز در این مراسم ، از وضعیت نامناسب راههای مواصلاتی شهرستان بردسکن انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه به این حوزه شد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان بردسکن، گفت: با اقدامات انجامشده در کمیسیون برنامه و بودجه، موفق شدیم اعتبار پروژه قطعه دوم محور خلیلآباد – بردسکن را نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش دهیم و با استفاده از منابع متوازن و سایر سرفصلها، بودجه این پروژه را به ۷۵۰ میلیارد تومان برسانیم.
نیک بین افزود: با تأمین اعتبارات تکمیلی به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان ، امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال بخشی ازطرح را افتتاح کنیم و در سال آینده آن را به بهرهبرداری کامل برسانیم.
وی با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی شهرستان، گفت: محور بردسکن – انابد – بیارجمند – شاهرود، در صورت دریافت ماده ۲۳، میتواند بهعنوان یک مسیر اتصالدهنده جنوب شرق به شمال غرب کشور شناخته شود و بار ترافیکی محور سبزوار را کاهش دهد.
نماینده مردم بردسکن با ابراز امیدواری نسبت به ورود پیمانکار توانمند به طرح، اظهار داشت: عملیات اجرایی باند دوم این محور از ۲۰ سال گذشته آغاز شده اما به دلیل کمبود بودجه متوقف بوده است و با تزریق کامل اعتبارات، شاهد تکمیل و بهرهبرداری از این طرح مهم و حیاتی در شهرستان بردسکن باشیم.