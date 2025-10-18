پخش زنده
مراسم یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام و شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با عنوان «میهمانی شهدا»، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش، یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام با عنوان «میهمانی شهدا» امروز شنبه ۲۶ مهرماه با حضور سخنران کشوری و مداحی حاج مهدی سلحشور در مجموعه فنی و حرفهای ایلام و به همت ستاد یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام و شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه در حال برگزاری است.
این مراسم با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان، در زمین چمن مصنوعی مجموعه فنی و حرفهای ایلام برگزاری است.
فعالیت غرفههای فرهنگی، هنری و ورزشی از ساعت ۱۴ آغاز شد و برنامه اصلی یادواره، ساعت ۱۵ با حضور سخنران کشوری و مداحی حاج مهدی سلحشور در حال اجرا است.
برگزاری این آئین، فرصتی برای تجدید میثاق جامعه ورزشی استان با آرمانهای شهیدان و تأکید بر پیوند میان ورزش، ایمان و مجاهدت است.