استاندار آذربایجان غربی خواستار بازنگری در نحوه پیاده سازیِ قوانین تجارت مرزی به نفع فعالان و پیله وران شد.

لزوم بازنگری در نحوه پیاده سازیِ قوانین تجارت مرزی به نفع فعالان و پیله وران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات پیله وران با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در نحوه محاسبه مالیات‌های اعمال شده گفت: دستگاه‌های مسئول در اجرای قوانین به‌گونه‌ای عمل کنند که فعالان مرزی و پیله‌وران متضرر نشوند.

استاندار افزود: قانون تجارت مرزی برای حمایت از پیله وران و فعالان اقتصادی تصویب شده است و اجرای صحیح آن مستلزم رعایت جوانب از سوی دستگاه‌های ذی- ربط است.

ساماندهی مبادلات و تسهیل فرآیندِ ثبت برخطِ سفارشات توسط پیله‌وران از موضوعات مطرح در این جلسه بود که مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

در ادامه این نشست، نمایندگان تعاونی‌ها نیز خواستار تسهیل روند‌ها و رفع موانعِ فعالیت پیله‌وران شدند.