برای نخستین بار در استان؛
بهرهبرداری از دستگاه کالیبراسیون وزنهای سنگین در بوشهر
یک دستگاه کالیبراسیون یا واسنجیدن وزنهای بسیار سنگین با سرمایهگذاری بیش از ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بوشهر راهاندازی شد و به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرعامل آزمایشگاه همکار استاندارد نیروگستر لیان بوشهر در آیین بهرهبرداری از این دستگاه به خبرنگار صداوسیما گفت: دستگاه کالیبراسیون وزنهای مقیاس سنگین برای نخستین بار در استان بوشهر با سرمایهگذاری ۳۳ میلیارد تومان خریداری و راهاندازی شد.
سید حسین رضوی افزود: از این دستگاه برای کالیبراسیون و واسنجیدن باسکولهایی که در صنایع گوناگون استفاده میشوند، بهکار گرفته میشود تا از کمفروشی پیشگیری شود و از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده حمایت کند.
او اضافه کرد: این دستگاه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین در بندرها و گمرکها کاربرد دارد که از باسکولهای سنگین بهره میبرند.