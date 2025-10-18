پهلوانان ماندگار عنوان همایشی بود که امروز به مناسبت روز تربیت بدنی در سازمان بسیج جامعه ورزشکاران سپاه شهدای استان برگزار شد و در آن از ورزشکاران قهرمان جهان آسیا و المپیک نیز تجلیل شد.

تجلیل از قهرمانان جهانی، آسیایی و المپیک در آیین پهلوانان ماندگار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این آیین اقتدار ورزشی در عرصه‌های بین المللی را یکی از شاخصه‌های مهم اقتدار و عزت ایران اسلامی دانست و گفت: حضور بانوان محجبه و ورزشکاران مرد به عنوان نمایندگان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی در واقع تابلوی هویت ایران اسلامی است.

حجت‌الاسلام میثم فیاضی افزود: احترام به پرچم جمهوری اسلامی در میادین ورزشی در واقع احترام به ملت بزرگ ایران و شهدایی است که برای امنیت و اقتدار این مرز و بوم از جانشان گذشتند.

او تاکید کرد: همانگونه که قهرمانی مثل شهید مهدی باکری در استان وجود دارد باید در ورزش نیز قهرمانانی در عرصه‌های ورزشی تربیت شوند و افتخار این مرز و بوم باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان است نیز در این آیین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که ایران قوی به یک ورزش قوی نیاز دارد و این اهمیت ورزش را نشان می‌دهد گفت: هم اکنون ۲۲۰ طرح عمرانی ورزشی با میانگین پیشرفت ۶۵ درصد در استان در حال اجرا است.

سجاد بیرامی با بیان این که ۵۹ طرح عمرانی ورزشی در یک سال گذشته افتتاح شده و ۳۷ طرح دیگر نیز تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد افزود: آذربایجان غربی بیشترین میزبانی مسابقات بین‌المللی و آسیایی را به جهت وجود زیرساخت‌های مناسب در کشور دارد و ۱۲۲ ورزشکار نیز از استان در مسابقات جهانی و آسیایی حضور دارند.

آیدین رحمانی شهردار ارومیه نیز در این آیین گفت: شهرداری ارومیه خود را مکلف به حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی می‌داند و ایجاد یک باشگاه فرهنگی و ورزشی برای حمایت از ورزش قهرمانی در برنامه کاری شهرداری ارومیه قرار دارد.

سرهنگ فریبرز رضایی مسئول بسیج جامعه ورزشکاران سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین از عضویت بیش از ۱۵ هزار نفری ورزشکاران در سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار تن از ورزشکاران در هشت سال دفاع مقدس و بیش از ۹۷ تن دیگر نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه تقدیم اسلام و انقلاب شده است.

در این آیین یاد و خاطره شهید علی اصغر حسینی محراب شهید شاخص جامعه ورزش و جوانان کشور سال ۱۴۰۴ نیز گرامی داشته شد.