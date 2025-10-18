شهردار کلانشهر اراک، در حاشیه نشست خبری به مناسبت فرارسیدن روز و هفته اراک گفت: مجموعاً ۹۰ برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی در قالب ۱۱ رویداد مختلف برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده است.

۹۰ برنامه شاخص در ۱۱ رویداد، به مناسبت هفته اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روز اراک مصادف با ۲۸ مهرماه است؛ این روز به مناسبت سالروز به صدارت رسیدن صدراعظم بزرگ تاریخ ایران، امیرکبیر، به نام این شهر نامگذاری شده است. امیرکبیر (میرزا تقی‌خان فراهانی) که متولد فراهان از توابع اراک بود، به دلیل اقدامات اصلاحی گسترده‌اش در دوران قاجار، به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود.

علیرضا محمودی،شهردار کلانشهر اراک در حاشیه نشست خبری به مناسبت روز و هفته اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: ۹۰ برنامه در قالب ۱۱ رویداد در هفته اراک برگزار خواهدشد.

شهردار اراک گفت: گلباران قبور مطهر شهدا برگزاری جشنواره های مختلف نظیر جشنواره موسیقی و طبخ غذا،پیاده روی عمومی در دره گردو و برگزاری برنامه های نمایشی در پیاده راه امیر کبیر و مجموعه تاریخی بازار از جمله برنامه های هفته اراک است.