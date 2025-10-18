به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با صدور پیام تبریکی، از افتخارآفرینی سالار آقاپور قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

کسب عنوان پرافتخار «بازیکن سال فوتسال آسیا» توسط جوان توانمند و بااخلاق ارومیه‌ای، آقای سالار آقاپور، مایه مباهات و غرور مردم شریف آذربایجان‌غربی و جامعه ورزش کشور است.

این موفقیت ارزشمند ثابت کرد که فرزندان این سرزمین می‌توانند از دل محرومیت، به قله‌های قاره برسند و نام ایران را با عزت و شکوه فریاد بزنند. سالار آقاپور نماد نسلی است که با توکل، غیرت و سخت‌کوشی، نام ایران را در قاره کهن طنین‌انداز کرده است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به این قهرمان ملی، خانواده محترم ایشان، جامعه ورزشی آذربایجان‌غربی، از خداوند متعال توفیق روزافزون، سلامتی و تداوم موفقیت‌های بین‌المللی برای ایشان و همه جوانان پرتوان این مرز و بوم را مسئلت می‌نمایم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان غربی