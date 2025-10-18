جایگاه پنجمی تیم پاراوزنهبرداری ایران در قهرمانی جهان
ملیپوشان پاراوزنهبرداری کشورمان در بخش تیمی رقابتهای قهرمانی جهان به مصاف حریفان خود رفتند و در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در آخرین روز از رقابتهای قهرمانی جهان پاراوزنهبرداری در رده سنی بزرگسالان، در بخش تیمی گروه C ملی پوشان کشورمان متشکل از علیرضا ایزدی، علی اصغر ابارقی و مهدی صیادی به روی تخته رفتند که علیرضا ایزدی وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی، ابارقی وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی و صیادی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کردند و در جایگاه سوم این گروه قرار گرفتند.
در گروه B مسابقات تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از محسن بختیار، امیر جعفری و علی اکبر غریب شاهی با حریفان خود به رقابت پرداختند.
در این گروه امیر جعفری وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی، محسن بختیار وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی و علی اکبر غریب شاهی وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کردند و در این گروه در جایگاه دوم ایستادند. در پایان مسابقات گروه B و C تیم کشورمان در جایگاه پنجم ایستاد و به مرحله بعد صعود نکرد.