به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، امیدرضا تونی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: محیط‌بانان حین گشت و کنترل موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف صید غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز به همراه چهار قطعه ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز کشف و ضبط شد.

تونی با اشاره به ممنوعیت هرگونه صید در رودخانه‌های استان بدون مجوز قانونی خاطرنشان کرد: با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و حفظ تعادل زیستی، برخورد قانونی با متخلفان صید و شکار در دستور کار جدی محیط‌بانان قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.