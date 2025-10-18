به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، هاشمی در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با کشور همسایه، گفت: استان خراسان جنوبی در زمینه مبادلات مرزی با افغانستان موفق عمل کرده است.

وی افزود: این استان در ۶ ماه نخست سال جاری با ثبت رشد ۱۳۰ درصدی در واردات از افغانستان و افزایش چشمگیر صادرات، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تعامل اقتصادی ایران با کشور همسایه تثبیت کرده است.

استاندار با بیان اینکه مرز‌های استان به نقطه مهمی برای دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده‌اند، افزود: استان آمادگی دارد تا با مدیریت استان‌های مرزی، تحویل کالا‌های اساسی و توسعه صادرات را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

هاشمی با قدردانی از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این موفقیت‌ها گفت: بیش از ۷۰ شرکت از استان‌های مختلف ایران در توسعه همکاری‌ها با افغانستان مشارکت دارند و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نقش اصلی در این مسیر ایفا می‌کنند.

وی همچنین به همکاری‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ دانشجوی افغان در استان تحصیل می‌کنند و خدمات آموزشی و اجتماعی بدون تبعیض به اتباع مجاز افغانستان ارائه می‌شود.

استاندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه زیرساخت‌های مرزی و حمل و نقل، افزود: پیگیری پرواز‌های مستقیم بین بیرجند – هرات – کابل و تقویت بازار‌های مرزی، تسهیل تجارت و افزایش صادرات محصولات استان به افغانستان را به همراه دارد.

هاشمی با تأکید بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گفت: فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان، تحولات بزرگی در استان ایجاد کرده و آینده روشنی برای خراسان جنوبی در حوزه تجارت خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای رقم خواهد زد.