رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: کشت گلخانه‌ای به‌دلیل تولید پایدار در تمام فصول سال، کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات با کیفیت و دارای ارزش صادراتی، به‌عنوان یکی از راهکار‌های مهم افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری با بیان اینکه سالانه بخشی از محصولات گلخانه‌ای استان به کشور‌های همسایه از جمله کردستان عراق، ارمنستان و روسیه صادر می‌شود، افزود: با بهره‌برداری از گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس، میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

وی از وجود ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای با مجموع مساحت ۸۱.۲ هکتار در استان خبر داد و اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۴ هزار تن انواع سبزی و صیفی، دو میلیون شاخه گل رز، سه میلیون گلدان گل و گیاهان زینتی، ۴۳۰ تن توت‌فرنگی، سه میلیون اصله نهال و ۲۸ میلیون بوته نشا سبزی، صیفی و گیاهان دارویی در گلخانه‌های استان تولید می‌شود.

اصغری با بیان اینکه امسال فاز نخست گلخانه بزرگ‌مقیاس ۵۰ هکتاری خوی به بهره‌برداری رسیده است، ادامه داد: در سال جاری ۱۸ واحد گلخانه‌ای جدید به مساحت چهار هکتار به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ واحد دیگر با ۶.۵ هکتار مساحت در دست احداث است.

به گفته وی، امسال ۱۹ متقاضی با مساحت مجموع ۵.۵ هکتار برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی و اقدام به احداث گلخانه کردند و ۶۴ پرونده به مساحت ۱۶۳ هکتار نیز در سامانه سیتا تشکیل و در انتظار تخصیص اعتبار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: بیش از ۷۰۰ هکتار اراضی مناسب توسعه گلخانه در آذربایجان‌غربی شناسایی و معرفی شده و ۵۷۰ هکتار از این اراضی نیز توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی استان برای سرمایه‌گذاری در پنج شهرستان استان آماده‌سازی شده است.

وی گفت: کشت‌های گلخانه‌ای در ۱۸ شهرستان استان انجام می‌شود که بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستان ارومیه است و پس از آن شهرستان‌های نقده، خوی، میاندوآب، مهاباد و سلماس قرار دارند.

اصغری هزینه بالای احداث گلخانه و محدودیت منابع آبی را از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش دانست و تأکید کرد: حمایت از متقاضیان در قالب تسهیلات بانکی می‌تواند زمینه گسترش گلخانه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی همچنین به نقش آموزش و ترویج در توسعه گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: آموزش‌های لازم از طریق کلاس‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ارائه می‌شود تا بهره‌برداران با شیوه‌های نوین و مزایای کشت گلخانه‌ای آشنا شوند.