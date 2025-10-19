پخش زنده
امروز: -
اجلاس سهروزه کشورهای عضو اکو با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از ۲۷ تا ۲۹ مهر در استان زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان میزبان اجلاس سهروزه کشورهای عضو اکو با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و احیای جشنواره بینالمللی غذا خواهد بود.
این اجلاس از ۲۷ تا ۲۹ مهر در زنجان برگزار میشود و با حضور نمایندگان کشورهای ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و صادراتی استان فراهم میکند.
هدف اصلی اجلاس، توسعه بازارهای هدف، ارتقای جایگاه بینالمللی زنجان و امضای تفاهمنامههای همکاری در حوزههای اقتصادی و گردشگری است. این رویداد یکی از گامهای مهم در روند بینالمللی شدن استان به شمار میآید.