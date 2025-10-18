به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم پرسپولیس در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل خود از ساعت ۱۸:۱۵ در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر و در ورزشگاه مملو از تماشاگر تختی خرم‌آباد به مصاف خیبر می‌رود.

وحید هاشمیان که در هفته‌های اخیر زیر فشار انتقادات قرار گرفته، در این مسابقه با ترکیبی هجومی و چند تغییر تیمش را روانه میدان کرده است.

درون دروازه، پیام نیازمند قرار دارد؛ دروازه‌بان آماده و مطمئن سرخ‌ها که پس از درخشش در تیم ملی و کلین‌شیت برابر تانزانیا، حالا با انگیزه‌ای مضاعف برای چهارمین کلین‌شیت فصل خود بازی می‌کند.