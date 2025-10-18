مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به در حال اجرا بودن ۲۲۰ پروژه عمرانی ورزشی در استان گفت: در هفته تربیت بدنی که از امروز / شنبه/ آغاز می شود، ۱۳ طرح به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سجاد بیرامی افزود: این ۲۲۰ طرح عمرانی ورزشی در سراسر شهرستان های آذربایجان غربی فعال بوده و از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: ۳۷ پروژه دیگر ورزشی از این تعداد نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و در اختیار جوانان و مردم آذربایجان غربی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در همه شهرستان های آذربایجان غربی بین ۱۰ تا ۱۲ پروژه جدید ورزشی تعریف شده که در راستای تحقق عدالت ورزشی اجرایی می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: طی سال های اخیر، ۲۴ رویداد بین‌المللی ورزشی در استان برگزار شده و ارومیه با همراهی برخی از شهرهای دیگر استان، به عنوان میزبانی بالقوه برای مسابقات ورزشی مهم شناخته می شوند.

بیرامی با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: افزون بر یک هزار و ۵۰۰ برنامه ورزشی، فرهنگی، عمرانی و حوزه جوانان طی این هفته در استان اجرایی می شود.

وی افزود: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، ورزش صبحگاهی جامعه ورزش، دیدار با فرمانده سپاه، نشست هیات‌های ورزشی با استاندار، نواختن زنگ ورزش در مدارس و برگزاری جشن بزرگ ورزش از جمله این برنامه ها هستند.