ایجاد بیش از ۱۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان البرز
در ششماهه نخست امسال بیش از ۱۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان و اقشار نیازمند جامعه از طریق پرداخت تسهیلات و کاریابی ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۵۲ نفر از مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از تسهیلات اشتغال بانکی و امدادی به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال بهرهمند شده و وارد بازار کار شدهاند.
رضا البرزی افزود: در کنار پرداخت تسهیلات، این نهاد با همکاری کارفرمایان بخش خصوصی نیز زمینه اشتغال مستقیم ۴۹۲ نفر از مددجویان را در شرکتهای مختلف استان فراهم کرد که تمام آنان تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به هدفگذاری ۴۰۰۰ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در صورت تأمین و ابلاغ اعتبارات لازم، این نهاد با استفاده از ظرفیتهای مردمی، خیران و کارفرمایان نیکوکار، این هدف را تا پایان سال محقق خواهد کرد.
البرزی با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاریرسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان گفت: نیکوکاران ارجمند میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقههای الکترونیکی خود از طریق روشهای ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ و کد دستوری: #۰۲۶۸۸۷۷ اقدام کنند.