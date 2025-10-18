مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: مجموعه کوثر ۳ در منطقه ۳، جانبازان، خوش و باغ گلستان در منطقه ۱۰ و مجموعه کهن‌دل در منطقه ۱۶ در حال بازسازی هستند که به زودی بهره برداری می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اوجاقی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته تربیت بدنی، بعدازظهر امروز برگزار شد. گفت: وظیفه اصلی سازمان ورزش شهرداری ترویج ورزش در شهر است و ترویج ورزش به ویژه ورزش شهروندی با رویکرد فرهنگی و هویت سازی، بدون کمک رسانه امکان پذیر نیست.

وی افزود: امکانات و زیرساخت های خوبی در شهر وجود دارد که به طور بسیار ارزان قیمت درحال خدمات رسانی به شهروندان است اما این مساله نیاز به اطلاع رسانی توسط رسانه ها دارد. در بحث قهرمان شهر این رویداد را تعریف کردیم که مردم به صورت رایگان در آن شرکت کنند و نشاط اجتماعی را با آن گسترش دهیم و به چهارمین دوره آن رسیدیم.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: سازمان ورزش از دو طریق "زیرساخت ها و مجموعه ها" و "رویدادها، همایش ها و برنامه‌ها" یی که طراحی می کند به مردم خدمت رسانی می کند.

اوجاقی اضافه کرد: مجموعه های ورزشی که سال ها از عمر آنها گذشته بود یا بازسازی شدند یا در حال بازسازی هستند و چند مورد آن ها به زودی به بهره برداری می رسند. مجموعه فدک در منطقه ۸ که بازسازی شد مجموعه ای فاخر و در شان مردم تهران است. مجموعه کوثر ۳ در منطقه ۳، جانبازان، خوش و باغ گلستان در منطقه ۱۰ و مجموعه کهن‌دل در منطقه ۱۶ در حال بازسازی هستند. تلاش می‌کنیم در هفته تربیت بدنی چند مورد از این مجموعه ها را بازگشایی کنیم.

وی بیان کرد: در چهارمین دوره مسابقات قهرمان شهر ، اتقاق متفاوتی که رقم زدیم این است که یک سری رشته های تفریحی- ورزشی را به آن اضافه کردیم. یعنی در کنار رشته های تخصصی، رشته های تفریحی- ورزشی مانند کورن هول، بهکاپ، طناب زنی، آمادگی جسمانی و دارت را به آن اضافه کردیم.

تشکیل ۶۶ گروه ۶ نفره در پایتخت به منظور برگزاری رشته های ورزشی عمومی

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران عنوان کرد: در تهران ۶۶ گروه ۶ نفره تشکیل دادیم که مثلا در ۶۶ میدان شهر، ۶۶ ایستگاه مترو، ۶۶ میدان تره بار و ۶۶ بنای تاریخی یا اماکن پرتردد این رشته های ورزشی عمومی را برگزار کنند.

وی یادآور شد: به مراحل پایانی مسابقات قهرمان شهر در این دوره نزدیک شدیم و در حال برگزاری سطح پهنه ای آن هستیم. امیدواریم در اواخر آبان یا اوایل آذر مسابقات را به اتمام برسانیم. همچنین برای معلولین مسابقات پاراقهرمان شهر را داریم و ‌به رشته‌های آیینی و بومی خودمان نیز اهمیت می دهیم.

میزبانی رشته های زورخانه ای و باستانی در المپیاد استعدادهای برتر

اوجاقی گفت: در المپیاد استعدادهای برتر، سازمان ورزش شهرداری تهران میزبان رشته های زورخانه ای و باستانی از ۳۰ مهر تا ۲ آبان خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران افزود: در همه بخش ها از جمله ورزش سالمندان، کودکان کار و رهایافتگان، سازمان ورزش علیرغم اینکه متولی برگزاری این برنامه ها نبود اما به برگزاری آن کمک کرد. همچنین سازمان ورزش در رویدادهای بزرگی مانند جشن ۱۰ کیلومتری غدیر، جشن امام رضایی ها و سایر رویدادها بخشی از برگزاری مراسم را عهده دار شد و برنامه های مختلفی را در این رویداد ها اجرا کرد.

وی با اشاره به زیرساخت ها و مجموعه های ورزشی در تهران گفت: روزانه بیش از یک میلیون نفر از مجموعه های ورزشی شهرداری تهران استفاده می کنند.

اوجاقی اظهار کرد: در ۷ آبان افتتاحیه مسابقات قهرمان شهر را در ورزشگاه امام رضا (ع) در منطقه ۱۸ با حضور ۱۱۰۰ ورزشکار باستانی و ۲۰۰ مرشد و رژه ورزشکاران را با حضور ۲۰۰۰ ورزشکار داریم که با حضور شهردار تهران و وزیر ورزش برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان مشارکت در مسابقات قهرمان شهر در این دوره توضیح داد: پیش بینی ما این است که حدود یک میلیون نفر در این دوره شرکت کنند البته آمار نهایی بعد از بارگذاری کامل در سامانه اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی در تهران با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اضافه کرد: سرانه ورزشی در تهران ۵۷ سانتیمتر مربع است و با احتساب فضاهای روباز این عدد به ۹۸ سانتیمتر می رسد در حالی که در دنیا این عدد حدود ۲ متر است.

اوجاقی در خصوص ساخت سه مجموعه ورزشی بزرک مقیاس در شهر تهران نیز گفت: این موضوع در شورا به عنوان تبصره ۲۱، مشخص شد اما باید زمین آن مشخص و توسط سرمایه گذار اجرایی شود. در مناطقی که در حریم واقع شده اند در حال مشخص کردن زمین ها از طریق سازمان املاک هستیم. همچنین مجموعه های موجود که از رده خارج شده بودند نیز اورهال و بازسازی شده و آنها نیز موجب ارتقای سرانه می‌شوند.

در ۱۸ مسجد باشگاه ورزشی محلی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران بیان کرد: شهرداری تهران به سالن های اختصاصی در اختیار فدراسیون های مختلف و کمپ های تیم های ملی فوتبال کمک کرده است. تجهیز مساجد و اهدای اقلام ورزشی به مساجد و بعضا ایجاد زیرساخت هایی در مساجد برای تبدیل آنها به باشگاه نیز دنبال شده است. در این راستا، ۱۸ مسجد شناسایی شده که در آنها باشگاه های ورزشی محلی ایجاد می شود.

وی درباره طرح ساخت ورزشگاه بزرگ در دوره شهید رئیسی نیز توضیح داد: بحث ساخت ورزشگاه ۱۲۰ هزار نفری در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی قرار بود با کمک و همکاری چند نهاد و مجموعه از جمله شهرداری، وزارت ورزش، وزارت نفت، آستان قدس و چند مجموعه دیگر در جنب شهر آفتاب ساخته شود اما آن طرح به دلایلی کنار گذاشته شد.

اوجاقی در پاسخ به پرسشی در باره احتمال میزبانی تهران از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی نیز عنوان کرد: درباره میزبانی تهران از این مسابقات در سال ۲۰۲۹، دعوتنامه ای از طرف کمیته ملی المپیک به شهرداری تهران فرستاده شد و امضا و تایید شهردار تهران را دریافت کرده و این میزبانی از سوی کمیته ملی المپیک اعلام‌ شده و باید بین چند شهری که اعلام آمادگی برای میزبانی کردند بررسی شده و در نهایت شهر میزبان اعلام شود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: تعرفه های مجموعه های سازمان ورزش شهرداری تهران حداقل ۳۰ درصد ارزان‌تر از تعرفه های مجموعه های دولتی است و در واقع تعرفه امسال ما تعرفه سال قبل دولت است.

وی گفت: برنامه ریزی هایی انجام شده که در یکی از مناسبت های پیش رو مراسم تجلیل از تیم ملی وزنه‌برداری که عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد را برگزار کنیم.

اوجاقی در پایان عنوان کرد: هوشمندسازی را در بحث مجموعه ها و ثبت نام شهروندان برای استفاده از مجموعه ها و سالن های ورزشی شهرداری را با کمک فاوا دنبال می کنیم.