پخش زنده
امروز: -
سرپرست شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: ۱۲ جبهه کاری برای لایروبی فاضلاب کلانشهر اهواز در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبیداوی در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان افزود: با توجه به شروع فصل بارشها در استان و در جهت کمک به شهرداری اقداماتی در جهت پیشگیری و کاهش مشکلات آبگرفتگیها در مناطق مختلف کلانشهر اهواز توسط شرکت آبفا در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله این اقدامات فعالیت ۱۲ جبهه کاری برای لایروبی فاضلاب در مناطق مختلف کلانشهر اهواز میباشد که توسط پیمانکاران شرکت آبفا اهواز در حال اجراست.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب اهواز بیان کرد: در کلانشهر اهواز ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ فاضلاب مستقر میباشد که در جهت آمادگی برای فصل بارشها ۲۲۰ پمپ خریداری و در حال تعمیر است و در ایستگاهها نصب و راه اندازی میشوند.
عبیداوی همچنین از افزایش ناوگان خودرویی شرکت آبفا از جمله خرید دستگاههای مکش و مکننده فاضلاب خبر داد.