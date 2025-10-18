پخش زنده
نماینده قطر در سازمان ملل متحد در سخنانی تأکید کرد: در اختیار داشتن سلاحهای هستهای موجب پیچیدهتر شدن منازعات مسلحانه موجود در خاورمیانه، تشدید بحرانهای منطقهای و افزایش بیثباتی در سطح بینالمللی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، خالد ابراهیم المنصوری، عضو هیئت نمایندگی قطر در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در کمیته اول این سازمان در نیویورک و در بند مربوط به سلاحهای هستهای تصریح کرد که گسترش سلاحهای هستهای همچنان یکی از نگرانیهای جدی جامعه بینالمللی است، زیرا افزایش تعداد این سلاحها خطر بروز حوادث و حملات احتمالی را بالا میبرد و پیامدهای فاجعهباری برای بشریت و نسلهای آینده به همراه دارد.
وی افزود که ادامه توسعه این سلاحها یا تهدید به استفاده از آنها، تنش در روابط بینالمللی را تشدید و صلح و امنیت را در سطح منطقهای و جهانی متزلزل میکند.
نماینده قطر خاطرنشان کرد که تلاشهای بینالمللی در راستای خلع سلاح کامل و جلوگیری از اشاعه سلاحهای هستهای، سنگبنای دستیابی به جوامعی امن و صلحآمیز به شمار میرود.
او افزود که تصویب معاهده منع سلاحهای هستهای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل بازتابی از درک جهانی نسبت به خطرات ناشی از گسترش این سلاحها است.
المنصوری تأکید کرد که در اختیار داشتن سلاحهای هستهای موجب پیچیدهتر شدن منازعات مسلحانه موجود، تشدید بحرانهای منطقهای و افزایش بیثباتی در سطح بینالمللی میشود.
وی در ادامه با اشاره به تنشهای کنونی ناشی از درگیریها و بحرانهای منطقهای و جهانی و گرایش برخی کشورها به گنجاندن سلاحهای هستهای در دکترینهای نظامی و امنیتی خود، گفت: در چنین شرایطی، دستیابی به تفاهمات بینالمللی و منطقهای در خاورمیانه و تقویت روابط حسن همجواری، اولویتی اساسی برای حل منازعات، تقویت امنیت و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی به شمار میرود.
نماینده قطر در ادامه سخنانش بر حمایت کشورش از برگزاری ششمین نشست کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه در ماه نوامبر سال جاری تأکید کرد.
او همچنین به اهمیت کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد که از ۲۷ آوریل تا ۲۲ مه سال آینده برگزار میشود. او با استقبال از ریاست ویتنام بر این کنفرانس، حمایت قطر را از تلاشهای این کشور برای موفقیت نشست یادشده، اعلام و ابراز امیدواری کرد که نتایج مثبتی از آن حاصل شود.
المنصوری بار دیگر بر اهمیت اجرای کامل تعهدات ناشی از توافقهای بینالمللی در زمینه خلع سلاح هستهای تأکید کرد و گفت که توسعه برنامههای انرژی هستهای صلحآمیز باید بهصورت مسئولانه انجام بگیرد و خطر نشت مواد رادیواکتیو به کشورهای همجوار در نظر گرفته شود.
وی همچنین خواستار ایجاد تضمینهای قوی برای جلوگیری از انتقال این مواد و پایبندی به تدابیر نظارتی جامع تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد تا بالاترین سطح ایمنی و امنیت در جهانی که گسترش سلاحهای هستهای همچنان مایه نگرانی همگانی است، تضمین شود.