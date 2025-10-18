مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به راه اندازی ساختمان جوان کرج گفت: استان البرز میزبان المپیاد استعداد‌های برتر و جام فجر وفاق است.

البرز میزبان المپیاد استعداد‌های برتر و جام وفاق است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حمیدرضا رضایی با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه به صورت سالانه مورد توجه و اهمیت قرار می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در برنامه سیمای البرز افزود: استان البرز میزبان المپیاد استعداد‌های برتر در کشور است و در دو رشته موی تای و جوجیستو در بخش دختران و پسران به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اهمیت ظرفیت قابل تأمل هیئت‌های ورزشی استان به مجری سیما اظهار کرد: در حوزه ورزش اقدام‌ها و برنامه‌هایی در حوزه تربیتی صورت گرفته است که در این خصوص شاهد اعزام ۴۶ رشته ورزشی به کل استان‌های مختلف کشور هستیم.

رضایی با اشاره به اهمیت جایگاه البرز در میزبانی مسابقات بین المللی به مجری سیما توضیح داد: اردیبهشت ماه البرز میزبان مسابقات بیست بال آسیایی با حضور ۲۳۰ نفر از ورزشکاران بود، این دوره از رقابت‌ها در ۱۰ روز به پایان رسید، همچنین البرز میزبان مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در برنامه سیمای البرز در برنامه زنده امروز البرز تصریح کرد: تمام اقدام‌های تجهیزاتی و زیربنایی برای برپایی میزبانی مسابقات بین المللی تکواندو ویژه جام فجر در البرز انجام شده است، همچنین جام وفاق را در رشته هندبال داریم، که چهار کشور چین، عربستان، روسیه و ایران در این دوره از مسابقات حضور دارند.

رضایی به مجری سیمای البرز با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص تکمیل و راه اندازی خانه جوان کرج و پیگیری رفع مشکلات خانه جوان شهرستان فردیس هستند خاطرنشان کرد: ساختمان خانه جوان کرج در میدان استاندارد کرج، ضلع جنوبی استخر شریعتی آماده بهره برداری است.