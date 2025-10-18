رشد ۱۵ درصدی تولید صنایع غذایی البرز
با ارزیابیهای صورتگرفته تولیدات صنایع غذایی استان البرز ۱۰ تا ۱۵ درصد در بخش کنسروجات، کانفکشنری (محصولات قندی و شکلاتی)، کاکائو و قهوه افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز از رشد قابلتوجه تولید در صنایع غذایی و رفع یکی از مهمترین محدودیتهای ارزی واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: ارزیابیهای صورتگرفته نشان از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید در صنایع غذایی استان در بخش کنسروجات، کانفکشنری (محصولات قندی و شکلاتی)، کاکائو و قهوه دارد.
محمد انصاری افزود: حذف محدودیت بهینهسازی مصارف ارزی برای بخش قابلتوجهی از کدهای تعرفه، موجب تسهیل فرآیند ثبت سفارشات و واردات مواد اولیه صنایع غذایی خواهد شد.
وی با اشاره به طرح دغدغههای فعالان صنعتی در حوزه تأمین ارز و نقدینگی گفت: بررسیهای کارشناسی لازم با دستور معاون وزیر و همراهی مدیرکل صنایع غذا و دارو انجام می شود تا بخشی از مشکلات این واحدها برطرف شود.
انصاری همچنین از توافق برای بهرهمندی واحدهای تولیدی از سپردههای ریالی صندوق توسعه ملی بهمنظور تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خبر داد و افزود: این اقدام میتواند گام مؤثری در رونق تولید و استمرار فعالیت صنایع غذایی استان باشد.
وی گفت: در حوزه لوازم خانگی، صنایع پلیمری، آرایشی و شوینده نیز واحدهای منتخب مورد بازدید قرار گرفتند که همگی از روند افزایشی تولید و بهبود شاخصهای عملکردی خبر دادند.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر توانمندی بالای صنایع استان البرز در سفر البرز تأکید کرد و گفت: صنعتگران استان البرز علیرغم مشکلات موجود، با همت بالا از تمام ظرفیتهای خود برای رونق تولید استفاده کردهاند.
هما الوندی در بازدید از واحدهای صنعتی استان البرز از پیشرفت قابل توجه صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی استان البرز خبر داد و گفت: این استان از گذشته یکی از مراکز مهم تولید در کشور بود و امروز نیز شاهد بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای صنعتی آن هستیم.
وی افزود: فعالان صنعتی استان، با وجود مشکلات تأمین مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، با همت و پشتکار بالا توانستهاند روند توسعه تولید را حفظ کنند و دستاوردهای ارزشمندی رقم بزنند، تجربه نشان داده صنعتگران البرزی هر جا اراده کردهاند، مسیر رشد و نوآوری را هموار ساختهاند.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ماشینآلات بهزودی مرتفع شود.