هفت سند جامع پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خراسان رضوی در نشست شورای اجتماعی استان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی روز شنبه در نشست شورای اجتماعی استان با قدردانی از تلاش دست اندرکاران برای تهیه و تنظیم این اسناد گفت: مهم‌تر از تهیه اسناد، اجرای آنهاست و این مساله آن‌قدر اهمیت دارد که همه باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

غلامحسین مظفری اظهار کرد: این هفت سند مستقل از هم نیستند و همه به یکدیگر پیوستگی دارند؛ بنابراین اجرای آنها نیازمند کار جمعی و هماهنگی میان دستگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: باید با محوریت شورای اجتماعی استان فهرستی از مهم‌ترین آسیب‌ها تهیه و با مشارکت همگانی برای رفع آنها اقدام شود، اگر بتوان این کار را مدیریت کرد، فضای شهر مشهد و استان متحول خواهد شد.

او تاکید کرد: باید نشست‌های شورای اجتماعی استان به‌صورت ماهانه برگزار و گزارشی از عملکرد شورا و روند اجرای اسناد ارائه شود که این کار نیازمند یک سازوکار مشخص برای نظارت و ارزیابی است.

این مسئول با هشدار درباره روند کاهش جمعیت در کشور و استان افزود: نرخ فرزندآوری در ایران اکنون به یک و ۴۳ صدم رسیده است و اگر این روند ادامه یابد، جمعیت ایران در سال ۱۴۷۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر کاهش می‌یابد.

مظفری ادامه داد: این در حالی است که کشور‌هایی مانند عربستان جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون و پاکستان حدود ۸۰۰ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و چنین شرایطی تهدیدی جدی برای آینده تمدنی ایران محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش خیرین در آموزش و پرورش گفت: برای ۷۲۵ مدرسه در استان هیات امنا، تشکیل و نسبت به سال گذشته میزان استفاده از ظرفیت خیرین در این بخش دو برابر شده است.

وی گفت: در فاصله یک سال ۳۰۱ مدرسه در استان ساخته شد که این نشاط در جامعه را افزایش می‌دهد.

تغییر نگرش نسبت به معتادان متجاهر و متکدیان

مظفری با تأکید بر تغییر نگرش نسبت به معتادان متجاهر و متکدیان بیان کرد: نباید این افراد را مجرم دانست، بلکه باید آنان را به‌عنوان بیمار و نیازمند حمایت اجتماعی دید؛ فرهنگ شهر مشهد ظرفیت آن را دارد که این معضلات را به حداقل برساند.

این مسئول پیشنهاد داد موضوع تکدی‌گری، معتادان متجاهر و کودکان کار در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد تا بتوان این آسیب‌ها را به صفر رساند.

اقدامات ارزشمند شهرداری مشهد در بحث محله‌محوری

مظفری با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی و محله‌محوری گفت: شهرداری مشهد اقدامات ارزشمندی در بحث محله‌محوری انجام داده است که می‌تواند با رویکرد‌های اجتماعی تلفیق شود.

وی با بیان اینکه برخی استان‌ها مانند کرج، اصفهان و یزد اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌اند، اما کاری که در مشهد انجام شد، یکی از قوی‌ترین اقدامات بود، افزود: ارتقای وضعیت حاشیه شهر مشهد نشان می‌دهد اگر تجربیات موفق استان‌های دیگر را با اقدامات مشهد ادغام کنیم، می‌توانیم دستاورد‌های مؤثرتری داشته باشیم.

الگو‌های موفق خراسان رضوی در کنترل آسیب‌های اجتماعی

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مباحث اجتماعی که برای به‌زیستی، سالم زندگی کردن و نشاط و انبساط خاطر مردم بسیار حائز اهمیت است، جلوه خود را در همین شورای اجتماعی استان نشان داده است.

حجت‌الاسلام علی عسکری افزود: به‌عنوان نمونه در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه علاوه بر ستاد بحران و ستاد امنیت، ستاد اجتماعی نیز تشکیل شد و اساتیدی از رشته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی ما را همراهی کردند.

او ادامه داد: در این ستاد برای بحث تاب‌آوری و استمرار حمایت مردم از نظام، نشست‌های متعددی برگزار شد و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف نیز ما را همراهی کردند.

این مسئول تصریح کرد: در بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی، خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد وضعیت خاص خود را دارد و اسناد بالادستی پایه اصلی کار هستند که امیدواریم اسناد جامع استانی که در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی تدوین شده است، ما را در این مسیر یاری کند.

وی افزود: در برخی مناطق مانند حاشیه مشهد نیز نمونه‌های موفقی از جمله مجتمع شوق زندگی شکل گرفته که مورد بازدید معاون اجتماعی وزارت کشور قرار گرفته و دستور راه‌اندازی مجموعه‌هایی از این دست برای دیگر استان‌ها نیز صادر شده است که این نمونه‌ها می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر مناطق باشند.

هدف از تدوین اسناد: پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پارسال تصمیمی مبنی بر اینکه اسناد جامع پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان تهیه شود، گرفته و امروز با تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، هفت سند پیرامون پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی استان رونمایی شد.

هادی رجایی نیا اظهار کرد: هدف از تدوین این اسناد، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اجرای برنامه‌های هدفمند و مؤثر، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و افزایش بهره‌وری در اقدامات اجتماعی بوده است و این اسناد با رویکرد برنامه‌محور طراحی شده‌اند تا عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت دقیق و مستمر پایش و ارزیابی شود.

وی گفت: موضوعات این اسناد شامل طلاق، خودکشی، اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، کودکان کار و خیابانی، آسیب‌های دانش‌آموزی، حاشیه‌نشینی و معضلات اخلاقی است که از جمله شایع‌ترین چالش‌های اجتماعی استان هستند که با بررسی‌های کارشناسی شناسایی شده‌اند.

رجایی‌نیا ادامه داد: مسئولیت هرکدام از این اسناد نیز بر عهده دستگاه‌های تخصصی گذاشته شده است.

باشگاه همسران مشهدی، طرحی در راستای کاهش طلاق

شهردار مشهد نیز در این نشست در خصوص اقدامات شهرداری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تهیه و تنظیم سند حاشیه‌نشینی گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی برای شهرداری اهمیت زیادی دارد و در این زمینه، مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی دنبال شده است.

محمدرضا قلندرشریف، طرح «باشگاه همسران مشهدی» را یکی از طرح‌های مهمی دانست که در راستای کاهش نرخ طلاق در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک طراحی و اجرا شده است و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از طلاق‌ها در سه سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و از همین رو، این طرح با هدف حمایت و آموزش زوج‌های جوان به اجرا درآمد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، مشاوره‌های رایگان نیز در سطح محلات و مساجد شهر با همکاری روان‌شناسان دانشگاه علوم پزشکی و دیگر کارشناسان برگزار می‌شود.

وی گفت: این خدمات به‌ویژه برای خانواده‌ها و زنان ساکن در محلات کم‌برخوردار بسیار مورد استقبال قرار گرفته، چراکه هم رایگان است و هم در محل زندگی آنان ارائه می‌شود.

شهردار مشهد در پایان گفت: تجربه نشان داده که این اقدامات اجتماعی، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مشکلات خانوادگی و بهبود روابط اجتماعی داشته است.