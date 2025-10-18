گلبال قهرمانی آسیا؛ پیروزی مقتدرانه ایران برابر عراق
تیم ملی گلبال ایران با پیروزی برابر عراق، گام مهمی در مسیر صعود به مراحل بالاتر رقابتهای قهرمانی آسیا-پاسفیک برداشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا-پاسفیک تیم ملی ایران با نتیجه ۸ بر ۳ برابر عراق به پیروزی رسید تا گام مهمی در مسیر رسیدن به قهرمانی برداشته باشد.
ایران تاکنون موفق به کسب چهار پیروزی متوالی شده و با ثبت مجموع ۲۴ گل زده در برابر تنها ۸ گل خورده، تفاضل گل مثبت +۱۶ را به نام خود ثبت کرده است که نشاندهنده قدرت هجومی و دفاعی تیم ملی کشورمان است.
در این مسابقه، بازیکنان تیم ملی ایران با ارائه عملکردی درخشان، گلهای تیم را به شرح زیر به ثمر رساندند:
• نعمت با ۳ گل
• میلاد سوری با ۳ گل
• علیرضا باقری با ۱ گل
• محمد مهدی نفیسی نصب با ۱ گل
تیم ملی ایران پس از این پیروزی ارزشمند، فردا یکشنبه یک روز استراحت خواهد داشت و سپس برای بازی حساس پسفردا مقابل تیم ازبکستان آماده خواهد شد. این دیدار میتواند نقش تعیینکنندهای در روند صعود ایران به مراحل بالاتر رقابتها ایفا کند.