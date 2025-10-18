خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پردیس بر ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های اثرگذار و هدفمند در مدارس تاکید کرد و افزود: فرهنگ سازی باید از مسیر آموزش و پرورش به سرانجام برسد و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت و تمرکز بر دانش آموزان بازنگری و تقویت شود. به گزارشرضا طاهرخانی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پردیس بر ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های اثرگذار و هدفمند در مدارس تاکید کرد و افزود: فرهنگ سازی باید از مسیر آموزش و پرورش به سرانجام برسد و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت و تمرکز بر دانش آموزان بازنگری و تقویت شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان پردیس با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش قطعاً جواب خوبی خواهد داد و لازم است ضمن افزایش تعامل میان ادارات و مجموعه آموزش و پرورش و برای خروج فعالیت‌ها از حالت جزیره‌ای و دستیابی به نتایج اثر بخش، قسمتی از اعتبارات فرهنگی دستگاه‌های اجرایی به اجرای طرح‌های مشترک با آموزش و پرورش اختصاص یابد.