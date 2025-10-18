وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش با تخصیص بخشی از حقوق خود به پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» پیوستند.

وزیر آموزش و پرورش هم به پویش ملی «بساز مدرسه» پیوست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی با تخصیص ۵ میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی، به نام سردار شهید محمد کاظمی به این پویش پیوست.

پیش از این رئیس جمهور حقوق یک ماه خود را برای ساخت مدرسه اختصاص داد و به پویش« به ساز مدرسه بساز مدرسه» پیوست.

پویش« به ساز مدرسه بساز مدرسه» با هدف توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و روایت حضور مردم در نهضت عدالت آموزشی با همراهی رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی آغاز شد تا با افزایش مشارکت ملی برای ساخت مدرسه، گام دیگری برای توسعه عدالت آموزشی و فردای روشن‌تر کشور باشد.