به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در چارچوب رقابتهاي هفته نهم ليگ دسته اول فوتبال تيم بعثت کرمانشاه ساعت ۱۹ فردا (يکشنبه، ۲۷ مهر) در استاديوم خيلج فارس بندرعباس به مصاف شناورسازي قشم مي رود. تيم بعثت کرمانشاه و شناورسازي قشم در حال حاضر هر دو ۹ امتيازي هستند ، اما تيم بعثت کرمانشاه به دليل تفاضل گل بيشتر در جايگاه يازدهم و شناورسازي قشم در جايگاه دوازدهم جدول ليگ دسته اول فوتبال قرار دارند