روز تربیت بدنی و ورزش؛

کاشت درخت در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

به‌مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و در پویش «سلامت و تندرستی»، شماری از ورزشکاران بوشهر ۱۰ نهال درخت در ورزشگاه شهید نادر مهدوی نشاندند.