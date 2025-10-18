روز تربیت بدنی و ورزش؛
کاشت درخت در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
بهمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و در پویش «سلامت و تندرستی»، شماری از ورزشکاران بوشهر ۱۰ نهال درخت در ورزشگاه شهید نادر مهدوی نشاندند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ در طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور و بهمناسبت روز و هفته تربیت بدنی و ورزش، شماری از ورزشکاران بوشهری در پویشی با نام «سلامت و تندرستی» با شعار «درختی برای وطن، با دستان قهرمانان» ۱۰ نهال درخت در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید نادر مهدوی بوشهر کاشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: در طرح مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» پویشهای سراسری فراوانی بهمناسبتهای گوناگون داریم تا مردم درخت بکارند و امروز در ۱۰ نقطه از استان پویش «سلامت و تندرستی» برگزار شد.
عبدالحسین گرشاسبی افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و مشارکت ورزشکاران و قهرمانان استان بوشهر برگزار شد.
او اضافه کرد: مهمتر از درختکاری، درختداری است که امیدواریم نهالها در مجموعهای که کاشته میشوند بهخوبی پرورش یابند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر هم در این آیین در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: همانگونه که ورزش میتواند موجب نشاط اجتماعی شود و در روح و جسم انسان تأثیر بگذارد، درختکاری و توسعه فضای سبز در شهر و کشور نیز نشاط اجتماعی و افزایش روحیه مردم را در پی دارد.
موسی کشتکار افزود: همه ما درباره محیط زیست خود مسئول هستیم و درخت کاشتن ورزشکاران، همافزایی میان جامعه ورزشی و منابع طبیعی است که با هم وطن خود را بسازیم و آباد کنیم.
او اضافه کرد: فضای طبیعی در استان بوشهر نیازمند سرسبزی بیشتری است که درختکاری بهویژه در اماکن ورزشی به آن محیط روح میدهد و امیدواریم بتوانیم سرسبزی بیشتری ایجاد کنیم.