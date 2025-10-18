سند تفاهم نامه همکاری‌های جامع مشترک میان گروه مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)) و شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در راستای بازطراحی و بهینه سازی فرایند‌های عملکردی کوره‌های قوس الکتریکی منتخب در مجتمع فولاد خوزستان به امضا رسید.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در مراسم امضای اسناد همکاری که با حضور حسن شاهرخی، رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات و حسین کهزاد مدیرعامل مجتمع فولاد شادگان برگزار شد، تفاهم نامه مشارکت این دو مجموعه، میان مهرداد ناجی مدیرعامل شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات و مهران یاقوت مدیرعامل شرکت پیشگامان فولاد جنوب مبادله شد.

بر این اساس، مطابق مطالعات انجام شده، شماری از کوره‌های فولادسازی مجتمع فولاد خوزستان در قالب جدول برنامه زمانی مشخص مورد طراحی، بازسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت.

ایجاد خودکفایی فناورانه در توسعه زنجیره ارزش فولاد سازی از طریق بومی سازی دانش فنی طراحی و بهینه سازی عملکرد کوره‌های نسل قدیمی شرکت‌های فولادسازی، علاوه بر بهسازی و بهبود راندمان تولید و کاهش مدت زمان ذوب فلزات، امکان صرفه جویی گسترده در مصارف انرژی فرایند‌های تولید در مجتمع فولاد خوزستان را در راستای مدیریت ناترازی انرژی محقق خواهد ساخت.

شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات در اردیبهشت ماه امسال از دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و بهینه سازی عملکردی کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیل نسل جدید در صنایع فولاد، خبر داده بود