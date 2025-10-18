با هدف تقویت پیوند‌های علمی و فرهنگی، مجله تخصصی و بین‌المللی «تراث رضوی» به کتابخانه مسجد کبود ایروان ارمنستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مجله «تراث رضوی» از تولیدات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و به زبان انگلیسی است که توسط دانشگاه رضوی منتشر می‌شود.

محسن اسدی موحد، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه رضوی این مجله را در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام رفیعیان، امام و روحانی مسجد کبود ایروان، به کتابخانه تخصصی این مسجد اهدا کرد.

مسجد کبود ایروان؛ یادگار معماری ایرانی و کانون ایران‌شناسی

مسجد کبود ایروان، به‌عنوان تنها مسجد باقی‌مانده در شهر ایروان و یادگاری ارزشمند از دوران حکومت ایرانی در منطقه، نقش مهمی در حفظ و گسترش فرهنگ و زبان فارسی و همچنین مطالعات اسلامی در ارمنستان ایفا می‌کند.

این بنای تاریخی که با کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای چشم‌نواز مزین شده، در قلب پایتخت ارمنستان می‌درخشد و محوریت فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و آموزشی ایرانیان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران در این کشور است.

کتابخانه مسجد کبود به دلیل برخورداری از مجموعه‌ای غنی از منابع در حوزه‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، به یک مرکز علمی و مرجع برای دانشجویان، پژوهشگران و نیز گردشگران فرهنگی تبدیل شده است.

این کتابخانه به طور روزانه میزبان تعداد زیادی از دانشجویان ارمنی و توریست‌هایی است که به دنبال تعمیق دانش خود در زمینه تاریخ، فرهنگ و معارف اسلامی و ایرانی هستند.

مجله تراث رضوی؛ پلی به سوی معارف رضوی

مجله «تراث رضوی» نشریه‌ای تخصصی و بین‌المللی (انگلیسی زبان) است که با صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و با تمرکز بر پژوهش‌های میان‌رشته‌ای با محوریت میراث فرهنگی-مذهبی حرم مطهر رضوی و آموزه‌های امام رضا (ع) منتشر می‌شود.

اهدای این نشریه علمی، علاوه بر غنی‌سازی منابع کتابخانه تخصصی مسجد کبود، گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های علمی و معنوی مراکز دینی و دانشگاهی ایران به جامعه علمی ارمنستان تلقی می‌شود.