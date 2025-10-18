پخش زنده
امروز: -
احمد کرمی با تأکید براهمیت نقش نظارت در کاهش فساد اداری گفت: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید دوشادوش هم در مقابله با فساد پیشقدم شوند؛ تا مطالبات مردم را محقق کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام با حضور در ادارهکل بازرسی استان؛ ضمن دیدار با بازرس کل استان، معاونان و کارکنان این اداره کل، از نزدیک عملکرد و خدمات این مجموعه را رصد و از خدمات آنها تقدیر کرد.
وی در دیدار با مدیرکل و کارکنان بازرسی استان گفت: مهمترین هدف اداره بازرسی، ارتقاء خدماترسانی دستگاهها، نهادها و سازمانها به مردم است.
کرمی در این نشست با گرامی داشت هفته بازرسی، افزود: تلاش همه ما باید مبارزه با پدیده شوم فساد اداری و اقتصادی باشد که در این صورت خواستهها و مطالبات مردم محقق و رضایتمندی آنان حاصل میشود.