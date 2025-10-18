به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام با حضور در اداره‌کل بازرسی استان؛ ضمن دیدار با بازرس کل استان، معاونان و کارکنان این اداره کل، از نزدیک عملکرد و خدمات این مجموعه را رصد و از خدمات آن‌ها تقدیر کرد.

وی در دیدار با مدیرکل و کارکنان بازرسی استان گفت: مهم‌ترین هدف اداره بازرسی، ارتقاء خدمات‌رسانی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها به مردم است.

کرمی در این نشست با گرامی داشت هفته بازرسی، افزود: تلاش همه ما باید مبارزه با پدیده شوم فساد اداری و اقتصادی باشد که در این صورت خواسته‌ها و مطالبات مردم محقق و رضایتمندی آنان حاصل می‌شود.