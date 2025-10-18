پخش زنده
رانندهی جوانی که حین رانندگی دچار تشنج شد و کنترل خودرو را از دست داد، با اقدام سریع نیروهای حفاظت فیزیکی مرکز بهداشت لنگرود نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود با اشاره به اینکه رانندهای جوان حین رانندگی دچار تشنج شد و پس از، ازدستدادن کنترل خودرو، با یک ماشین پارک شده در کنار خیابان برخورد کرد گفت: در پی این حادثه، نیروهای حفاظت فیزیکی مرکز بهداشت بلافاصله راننده را از خودرو خارج کرده و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.
دکتر رامین غلامپور سیگارودی مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود هم با حضور در محل حادثه و بررسی وضعیت بیمار، با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ تماس گرفت و پس از حضور تیم اورژانس، اقدامات درمانی لازم انجام و بیمار برای ادامه مراقبتهای تخصصی به بیمارستان منتقل شد.
وی گفت: اقدام سریع و هماهنگی میان نیروهای شبکه بهداشت و مرکز اورژانس، نقش مهمی در جلوگیری از بروز عوارض جبرانناپذیر برای این بیمار داشت.