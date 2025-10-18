نجات جوان لنگرودی که حین رانندگی دچار تشنج شد نجات جوان لنگرودی که حین رانندگی دچار تشنج شد نجات جوان لنگرودی که حین رانندگی دچار تشنج شد نجات جوان لنگرودی که حین رانندگی دچار تشنج شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود با اشاره به اینکه راننده‌ای جوان حین رانندگی دچار تشنج شد و پس از، از‌دست‌دادن کنترل خودرو، با یک ماشین پارک شده در کنار خیابان برخورد کرد گفت: در پی این حادثه، نیرو‌های حفاظت فیزیکی مرکز بهداشت بلافاصله راننده را از خودرو خارج کرده و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

دکتر رامین غلامپور سیگارودی مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود هم با حضور در محل حادثه و بررسی وضعیت بیمار، با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ تماس گرفت و پس از حضور تیم اورژانس، اقدامات درمانی لازم انجام و بیمار برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: اقدام سریع و هماهنگی میان نیرو‌های شبکه بهداشت و مرکز اورژانس، نقش مهمی در جلوگیری از بروز عوارض جبران‌ناپذیر برای این بیمار داشت.