مرحله نهایی سی امین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت کارکنان پایور و وظیفه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت، آبان ماه ۱۴۰۴ در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، این مسابقهها در رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، حفظ (۳ جزء، ۵ جزء، ۱۰جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل)، درک مفاهیم و نکات تفسیری سطح ۱ و ۲ و مفاهیم نهجالبلاغه و دعا خوانی به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
منتخبان این دوره از مسابقه ها، به رقابت های سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح که پایان سال به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، اعزام میشوند.