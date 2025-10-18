به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در این مراسم گفت: چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای توسط قرارگاه مجازی سپاه جضرت ولی عصر خوزستان برگزار شد و فعالان فضای مجازی در این جشنواره حضوری پر رنگ داشتند.

سردار فلاحی افزود: باتوجه به ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد فعالان فضای مجازی، افرادی که در این حوزه فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده و مورد تایید ارزیابان قرار گرفته بودند، تقدیر شدند.