ورزش، بر جنبههای گوناگون و مختلف افراد در جامعه چه روانی و چه جسمی اثر مستقیم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر میگذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد. یکی از نتایج مفید ورزش بر روی شخصیت افراد، افزایش اعتماد به نفس است.
سیدمهدی صدری در ادامه افزود: ۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده تا همه بدانند که ورزش چقدر در جامعه مفید و پر فایده است.
صدری در ادامه ضمن تبریک این روز به همه مردم به خصوص ورزشکاران گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده در سطح استان اصفهان بیش از چند هزار برنامه در حوزههای گوناگون ورزشی برگزار خواهد شد تا ابعاد زیبای ورزش برای مردم و خانوادهها بیشتر نمایان شود.
وی افزود: ورزش در کنار بعد همگانی آن که در سلامت، نشاط و پویایی جامعه اثرگذار است در بعد حرفهای و قهرمانی آن هم باعث انگیزه در بین نوجوانان و جوانان خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان در پایان گفت: استان اصفهان یک استان ورزش خیز و دارای قهرمانان متعدد در رشتههای مختلف است که در تیمهای ملی همه ردهها دارای نماینده و نشانهای بین المللی است و در تلاش هستیم در رقابتهای بین المللی و جهانی پیش رو مثل المپیک و بازیهای آسیایی نمایندگان بیشتری در کاروان ورزشی کشورمان داشته باشیم.
از ۲۶ مهر تا ۲ آبان هر سال به عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است که در کشور ما فعالیتهای مختلف ورزشی برای اهمیت ورزش برگزار میشود و استان اصفهان هم برنامههای مختلف ورزشی را برای معرفی رشتههای ورزشی در این مدت برگزار میکند.