آغاز تظاهرات سراسری ضد ترامپ باعنوان نه به پادشاهان درآمریکا
تظاهرات سراسری بر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، باعنوان نه به پادشاهان در این کشور آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، این تظاهرات گسترده و کم سابقه در بیش از ۲۷۰۰ نقطه در همه ۵۰ ایالت این کشور به علاوه واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برگزار میشود.با توجه به اختلاف ساعت سه ساعته میان شهرها و ایالتهای شرقی و غربی آمریکا، این اعتراضات از ساعت حدود ۱۸:۳۰ عصر به وقت تهران در ایالتهای شرقی این کشور آغاز و به تدریج در بقیه مناطق تا غرب امریکا شروع خواهد شد.پیش بینی میشود که امروز میلیونها آمریکایی با هدف اعلام مخالف و اعتراض خود به سیاستهای دونالد ترامپ در زمینههای مختلف در خیابانهای سراسر آمریکا تظاهرات کنند و بر ضد او شعار دهند.