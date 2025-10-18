فرمانده انتظامی شهرستان دماوند گفت: در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پاسگاه انتظامی جابان موفق به توقیف یک دستگاه نیسان باری و کشف ۹۰ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال در محور‌های مواصلاتی دماوند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا طی شبانه‌روز گذشته، مأموران پاسگاه انتظامی جابان ضمن کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه نیسان باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از خودرو، ۹۰ حلقه لاستیک قاچاق انواع خودرو به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال کشف و ضبط شد. به گفته فرمانده انتظامی شهرستان دماوند، خودروی باری و لاستیک‌های مکشوفه توقیف و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ ملکی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، گفت: پلیس با استفاده از تمام ظرفیت‌ها با عوامل قاچاق برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد .