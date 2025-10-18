صادرات فرش ماشینی حدود ۵۰ درصد از ارزش کل صادرات سالانه صنایع نساجی ایران را شامل می‌شود. این صنعت علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده در کشور، سالانه نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت تخصیص یافته است، در حالی که صادرات فرش ماشینی در همین مدت نزدیک به دو برابر میزان ارزبری بوده و حدود ۱۴۹ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

به گفته تولایی، این آمار نشان‌دهنده تراز مثبت تجاری در صنعت فرش ماشینی و جایگاه مهم آن در رشد صادرات غیرنفتی کشور است.

کارشناسان حوزه نساجی بر این باورند که توسعه بازارهای صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید، به‌روزرسانی فناوری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر صادرات فرش ماشینی و تقویت برند ایرانی در بازارهای جهانی شود.