معاون توسعه زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که بنادر کشور با تمرکز بر استفاده از توانمندیهای داخلی، نخبگان و مشارکت ایرانیان خارج از کشور، گامهای جدیدی در تقویت زیرساختها و ارتقای جایگاه ایران در تجارت دریایی برمیدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای اجرای استراتژی توسعه اقتصاد دریا محور، معاون توسعه زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر بر عزم این سازمان برای تقویت زیرساختهای راهبردی و افزایش سهم ایران در تجارت دریایی تأکید کرد.
وی اظهار داشت که این توسعه بر پایه اتکاء کامل به ظرفیتهای داخلی، تخصص نخبگان و جذب مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور صورت خواهد گرفت.
علی فتحی، معاون توسعه زیربنایی، توضیح داد که برنامهای جامع برای خودکفایی در اقتصاد دریایی در حال اجراست که استفاده حداکثری از شرکتهای دانشبنیان و حمایت جدی از متخصصان علمی را در هسته مرکزی خود قرار داده است.
مرتضی حنیفه زاده، معاون توسعه و فناوری دبیرخانه اقتصاد دریا محور نیز در همین برنامه بر اهمیت سرمایهگذاری فرامرزی تأکید کرد. که جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، نه فقط موجب ورود فناوریهای جدید میشود، بلکه تجارب بینالمللی ارزشمندی را نیز به بخش استراتژیک دریایی تزریق خواهد کرد.
با این حال، چالشهایی در این مسیر وجود دارد. روزبه مختاری، عضو هیئت رئیسه انجمن کشتیرانی، به فاصله ایران با استانداردهای جهانی در صنعت کشتیسازی اشاره کرد. مختاری بیان کرد که هزینه ساخت کشتی در داخل کشور بالاتر از رقبا بوده و زمانبندی ساخت نیز مطابق با موازین بینالمللی نیست.
وی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر، کشور فاقد کشتی کانتینربری ساخت داخل است که این امر نیازمند اصلاح مدلهای ساخت و برنامهریزی دقیقتر است.
مختاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان ظرفیتهای علمی، سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و بهروزرسانی مستمر فناوریها، ایران میتواند به بازیگری مؤثرتر در عرصه تجارت دریایی منطقهای تبدیل شود.