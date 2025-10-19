به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با سفیر ویتنام در این شهر گفت: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی و تمدن ايراني اسلامي ،یکی از شهرهای ثبت‌شده در یونسکو، ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری‌های بین‌المللی دارد و آماده توسعه روابط با کشورهایی مانند ویتنام است.

مهدی جمالی‌ نژاد به تشریح گستردگی و ظرفیت‌های استان اصفهان پرداخت و افزود: اصفهان یکی از بزرگ‌ترین استان‌های ایران است که دارای بیش از ۱۲۴ شهر و ۱۰ هزار روستا است.

وی گفت: این استان با بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و میراث فرهنگی معنوی بی‌نظیر، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور به شمار می‌آید.

استاندار اصفهان همچنین این شهر را از بیش از ۱۲ درصد صنایع کشور و از مراکز علمی و دانشگاهی متعدد بزخورار دانست و افزود: در بیش از ۲۰ دانشگاه و مراکز پژوهشی در این استان فعال و قطب مهمی برای توسعه علم، فناوری و صنعت است.

مهدی جمالی نژاد، محورهای اصلی توسعه استان را شامل گردشگری، انرژی‌های نو و فناوری اطلاعات دانست و تأکید کرد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران و یکی از شهرهای ثبت‌شده در یونسکو، ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری‌های بین‌المللی دارد و آماده توسعه روابط با کشورهایی مانند ویتنام است.

وی همچنین از برنامه‌های فعالان اقتصادی و صنعتگران اصفهان برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ویتنام خبر داد و بیان کرد: تجارت، صنعت و گردشگری می‌تواند به عنوان سه محور مهم در همکاری‌های دو کشور قرار گیرد و ما آمادگی کامل برای میزبانی گروه‌های هنری، فرهنگی و گردشگری ویتنام را داریم.

سفیر ویتنام در ایران هم در دیدار با استاندار اصفهان با ابراز خوشحالی از اولین سفر خود به این شهر تاریخی، گفت: اصفهان شهری است که توانسته به زیبایی تلفیق سنت و مدرنیته را به نمایش بگذارد و دارای عمق فرهنگی و تاریخی بسیار بالایی است.

نوین لوونگ ناک افزود: ویتنام و ایران هر دو کشورهایی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های فراوانی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند شوند. به ویژه اصفهان با وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند، ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری با کشور ما دارد.

سفیر ویتنام تاکید کرد: ویتنام به عنوان یکی از کشورهای نوظهور آسیایی، با رشد اقتصادی بالا و جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، آماده توسعه همکاری‌های خود با ایران به ویژه در حوزه‌های گردشگری، فرهنگ و اقتصاد است. ما در تلاشیم که شناخت متقابل دو کشور را با گسترش تبادلات فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌ها و حضور هنرمندان افزایش دهیم.

نوین لوونگ ناک همچنین به اهمیت توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای دعوت از رسانه‌ها و گروه‌های هنری دو کشور در دستور کار است تا شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنیم و همکاری‌ها به شکل گسترده‌تری توسعه یابد.

سفیر ویتنام در پایان ابراز امیدواری کرد که این دیدار مقدمه‌ای برای افزایش مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ایران و ویتنام باشد و بر آمادگی کامل کشورش برای همکاری‌های گسترده در آینده تأکید کرد.