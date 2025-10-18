پخش زنده
امروز: -
۱۴۵محکوم غیرعمد مالی استان زنجان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس کل دادگستری زنجان از آزادی ۱۴۵ زندانی جرایم مالی غیر عمد از زندانهای این استان از ابتدای برگزاری جشنهای گلریزان تا کنون خبر داد.
حجتالاسلام فرجیبرحق در جلسه ستاد دیه زنجان، با تقدیر از تلاشهای این ستاد در استان، گفت: از ابتدای برگزاری جشن گلریزان تاکنون تعداد ۱۴۵محکوم مالی غیرعمد با کمک خیرین، گذشت شکات، ارائه تسهیلات و کمک ستاد استان از زندان آزاد شدهاند.
وی افزود: مجموع بدهی این تعداد محکوم آزادشده بیش ۴۶۶ میلیارد تومان بوده که بیش از ۴۱ میلیارد تومان شکات از حق خود گذشت کردهاند.