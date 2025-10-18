به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین، سردار بیگی، فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب‌الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه، در سخنانی به ابعاد شخصیتی والای شهید حسین آقادادی پرداخت و وی را «مردی از جنس اخلاص، عاشق ولایت و سربازی بی‌ادعا» توصیف کرد.

سردار بیگی با اشاره به تلاش‌های جهادی شهید در مأموریت‌های سخت، به‌ویژه ساخت پاسگاه‌های مرزی در ارتفاعات برفی، گفت: «حسین، با روحیه‌ای جهادی بی وقفه تلاش نمود. او از شب‌هایی بود که با نماز شبش، دل‌ها را روشن می‌کرد و با اخلاصش، سنگرها را استوار می‌ساخت.» فرمانده گروه ۴۰، شهید آقادادی را «مهندس سنگرهای مقاومت» نامید که در ارتفاعات برفی شمال‌غرب، با دستانی یخ‌زده، پاسگاه‌هایی از جنس ایمان بنا می‌کرد.

در بخش دیگری از این مراسم معنوی، لوح سپاسی که پیش از شهادت سرلشکر شهید حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، آن را برای خانواده شهید آقادادی امضا کرده بود، به فرزند خردسال شهید تقدیم شد؛ لحظه‌ای که به تعبیر حاضران، اشک و افتخار در هم آمیختند.

گفتنی است، سردار شهید حسین آقادادی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶، در نبردی نابرابر با تروریست‌های تکفیری در دیرالزور سوریه به آرزوی دیرینه‌اش، شهادت، نائل آمد. پیکر مطهر این شهید والامقام، در گلزار شهدای اصفهان، در کنار مزار برادر شهیدش آرام گرفته است.