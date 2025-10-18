رسول زمانی گفت: در ابتدای فصل چند بازی سخت داشتیم، اما حالا تیم به آن بلوغ تاکتیکی که مدنظرمان بود، رسیده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رسول زمانی، مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از پیروزی مقابل پیکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود. می‌دانستیم با تیمی منسجم و جنگنده روبه‌رو هستیم. از هواداران پرشور آلومینیوم که از اراک به کرج آمده بودند واقعاً تشکر می‌کنم؛ حمایت آنها برای ما دلگرمی بزرگی بود و این برد را به آنها تقدیم می‌کنیم.

وی که به دلیل محرومیت سیدمهدی حسینی، سرمربی آلومینیوم، به‌جای او در نشست خبری حاضر شده بود، درباره اتفاقات ابتدای بازی، گفت: در پنج، شش دقیقه اول بازی نیمکت تیم پیکان اعتراض‌های زیادی داشت، به‌خصوص روی صحنه‌ای که توپ به دروازه ما رفت. وی‌اِی‌آر قطع بود و همین موضوع باعث نارضایتی‌شان شد. البته این اعتراض‌ها تقریباً تا دقیقه ۹۰ ادامه داشت، اما خوشبختانه نتیجه به نفع ما رقم خورد.

زمانی درباره روند فنی تیم، افزود: در ابتدای فصل چند بازی سخت داشتیم، اما حالا تیم به آن بلوغ تاکتیکی که مدنظرمان بود، رسیده است. با تمرکز و تداوم همین مسیر می‌توانیم در آینده نتایج بهتری هم بگیریم.

مربی آلومینیوم درباره نبود سرمربی تیم روی نیمکت، گفت: نبود حسینی کاملاً محسوس بود؛ حضور او لب خط همیشه تأثیرگذار است. با این حال خوشبختانه ارتباط‌مان حفظ شد و او نکات فنی را مرتب گوشزد می‌کرد.

وی درباره عملکرد تیم داوری، گفت: داور قضاوت خوبی داشت، فقط در بعضی صحنه‌ها ۵۰-۵۰ کمی به سود حریف سوت زد، اما در مجموع عملکرد داوری قابل قبول بود.