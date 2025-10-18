پخش زنده
بیش از ۶۷ هزار نوبت رأس دام در شهرستان مهاباد علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی مسری دام است که در صورت شیوع، خسارات فراوانی را به واحدهای پرورش دام وارد میسازد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد با اشاره به مایه کوبی بیش از ۶۷ هزار نوبت رأس دام علیه بیماری تب برفکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ هزار نوبت رأس دام سنگین و ۵۰ هزار نوبت رأس دام سبک علیه این بیماری مایه کوبی شده است.
عباس آغاز افزود: در راستای اجرای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی، شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد، در شش ماهه نخست امسال ۷۵۰ هزار نوبت رأس دام سبک و سنگین را در این شهرستان علیه بیماری تب برفکی، شاربن و لمپی اسکین و بروسلوز مایه کوبی کرده است.
آغاز، با بیان اینکه مایه کوبی دامها به صورت رایگان انجام میشود، اظهارکرد: در این طرح چهار گروه عملیاتی و یک گروه نظارتی مشارکت دارند.
شهرستان مهاباد با ۲۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، یکی از قطبهای تولید گوشت و فرآوردههای لبنی درآذربایجانغربی است.