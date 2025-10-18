پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور رودبنه به چاف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اینکه بعدازظهر امروز یک دستگاه خودروی سمند از مسیر خود منحرف و پس از واژگونی به سمت چپ، در باند مقابل متوقف شد گفت: در این حادثه راننده ۳۵ ساله سمند به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه این خودرو سرنشین دیگری نداشت افزود: علت وقوع این سانحه ناتوانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بود.
رئیس پلیس راه گیلان گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه سرعت مطمئنه در راههای دوطرفه و فرعی، میتواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.