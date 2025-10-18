پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی روزهای آینده آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی مناطق وزش باد پیشبینی میشود.
رحمننیا اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، هوای استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق با وزش باد همراه خواهد بود.
وی افزود: احتمال وقوع ناپایداریهای خفیف جوی در مناطق شمالی استان وجود دارد و با نفوذ تدریجی توده هوای سرد از روزهای پایانی هفته، کاهش نسبی دما در استان پیشبینی میشود.
رحمننیا ادامه داد: براساس تحلیل الگوهای دمایی، طی هفته جاری دمای هوا در سطح استان روند کاهشی خواهد داشت و در مناطق کوهستانی و سردسیر، احتمال وقوع یخبندان شبانه و دمای نزدیک به صفر درجه وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به لزوم توجه کشاورزان و باغداران به هشدارهای هواشناسی گفت: توصیه میشود در روزهای آینده از انجام عملیات آبیاری و سمپاشی در ساعات عصرگاهی بهویژه در مناطق سردسیر خودداری شود.
وی تصریح کرد: براساس جدول پیشبینی هفتگی، هوای استان از شنبه تا جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر پیشبینی شده است.
رحمننیا یادآور شد: سامانه هوای فعلی موجب افت محسوس دما بهویژه در ارتفاعات و نواحی سردسیر خواهد شد و انتظار میرود هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار باشد.